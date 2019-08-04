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04 Ağustos 2019 Pazar 10:08:49 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:12:43

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao: İyi bir maç çıkardık

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Mariano, yeni sezonda kupalar kazanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın oyuncuları Mariano ve Marcao, Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mariano, hazırlık maçlarında çok iyi performans gösterdiğinin belirtilmesi üzerine, "Sadece benim performansım değil, tüm takımın performansı böyle. Galatasaray'da oynuyorsanız her zaman şampiyon olmak ve etkin oynamak zorundasınız. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon da çok iyi hazırlandık. TFF Süper Kupa maçında odaklandık ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mariano, adının transfer söylentileriyle anıldığının ifade edilmesine karşılık, "Bir senelik kontratım var. Eğer böyle bir oyuncu varsa diğer kulüplerin ilgi göstermesi gayet normal. Bir senem kaldı ve Galatasaray forması altında kontratımı tamamlamak istiyorum. Sonra ne olur, ne biter bilmiyorum. Bu senelik kontratımı tamamlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Babel'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu da kaydeden Mariano, "Bunu çok kısa sürede gösterdi. İspanya'da birbirimize rakip olmuştuk. Geldi, takıma kısa sürede adapte oldu. Bize yardımcı oluyor. Ligimize alışkın ve bize çok şey katacaktır." dedi.

Mariano, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega ile ilgili bir soruya, "Banega'yla Sevilla'da birlikte oynamak benim için ayrıcalıktı. İnsan olarak da çok sevdiğim biri, çok kaliteli bir oyuncu. Bir gün Galatasaray'a gelir ve birlikte oynarsak çok mutlu olurum. Gelirse bize de çok katkısı olacaktır." yanıtını verdi.

- Marcao: "İyi bir maç çıkardık"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao da Panathinaikos karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Panathinaikos maçını değerlendiren Marcao, şöyle konuştu:

"Güzel bir hazırlık maçı oldu. Kendi evimizde oynayıp, taraftarlarla buluştuk. Kendi evimizde taraftarımız karşısında oynadığımız zaman neler yapabileceğimizi bugüne kadar gösterdik. İyi bir maç çıkardık. Maçın büyük bölümünde iyi oynadığımızı düşünüyorum."

Brezilyalı savunma oyuncusu, Fernando'nun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Yerine Seri geldi. O da Portekizce konuşuyor. Onunla konuşabilmek büyük avantaj. Seri bugün iyi performans gösterdi. Daha yeni geldi. Önemli takımlarda oynadı. Takım olarak da daha hazırlık kampından yeni geldik. İkinci yarıda yorgunluk oldu ve bu yüzden pozisyonlar verdik." diye konuştu.  (AA)

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