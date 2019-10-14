14 Ekim 2019 Pazartesi 10:25:49 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:27:03
Galatasaray'ın satmak istediği Mariano, ülkesi Brezilya’da takım arıyor
Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Mariano, ülkesi Brezilya’da takım arıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcuyla devam etmek istemiyor. Galatasaray, ondan bonservis kazanamasa bile yıllık ücretinden kurtulmayı planlıyor.
(Akşam)
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