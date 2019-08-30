Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu

Geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir ile kıran kırana şampiyonluk mücadelei veren Galatasaray geriden gelerek 22'inci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Galatasaray bu şampiyonluğun ardından Şampiyonlar ligi biletini kapmıştı. Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Galatasaray, böylece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan tek temsilcimiz oldu.

Galatasaray, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin de sahibi olacak.

SANTRA YAPILMADAN 35.25 MİLYON EURO

Başakşehir'in Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek Sarı-Kırmızılı takım, şimdiden 35 milyon euro civarında bir geliri garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek olan G.Saray, 15 milyon 250 bin Euro katılım ile yaklaşık 20 milyon Euro yayın gelirini kasasına koyacak.

Gruplarda her galibiyet 2.7 milyon Euro, beraberlik durumunda ise 900 bin Euro gelecek.

Galatasaray geçtiğimiz sezon 34 milyon 200 bin gelir elde etmişti.

(Takvim)