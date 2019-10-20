Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 7'nci dakikada Lago Junior kaydederken Real Madrid'de Alvaro Odriozola mücadelenin 74'üncü dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.

Bu mağlubiyetle Real Madrid ligdeki ilk yenilgisi alırken, liderliği de Barcelona'ya kaptırdı. Mallorca ise puanını 10'a yükselterek 14'üncü sıraya yükseldi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.