05 Kasım 2019 Salı 09:46:04 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 09:47:00
Galatasaray'ın Real Madrid galibiyeti 1'e 15 veriyor
İSPANYA’DAKİ bahislerde ev sahibi Real Madrid maçın mutlak favorisi olarak gösteriliyor.
AKŞAM
İspanyol bahis şirketlerinde ev sahibi Real Madrid’in galibiyeti 1’e 1.19 oran verirken, G.Saray’ın galibiyeti ise 1’e 15 olarak değerlendirildi. İddaa’daki oranlar ise G.Saray’ın galibiyetine 1’e 9, Real’in galibiyetine 1.12 ve beraberlik 4.80 şeklinde.
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