10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:37:43 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38:50
Galatasaray'ın rakibi Fiorentina
Galatasaray Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi. (AA)
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