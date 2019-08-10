Galatasaray'ın rakibi Fiorentina

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi. (AA)