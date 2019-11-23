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23 Kasım 2019 Cumartesi 14:39:16 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 14:42:36

Galatasaray'ın önündeki çetin fikstür korkutuyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge'i ağırlayacak Galatasaray ardından 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Milli ara sonrası evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte Cimbom'un iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Ancak sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike zorlu fikstür...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge'i ağırlayacak Galatasaray ardından 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Derbinin ardından 6 gün sonra evinde ligin zorlu ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılı takım tam 4 gün sonra ise PSG deplasmanında boy gösterecek.

İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

13. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
14. hafta: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
15. hafta: Galatasaray - Ankaragücü
16. hafta: Göztepe - Galatasaray
17. hafta: Galatasaray - Antalyaspor

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