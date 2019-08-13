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13 Ağustos 2019 Salı 11:30:13 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 11:34:23

Galatasaray'ın lig serüveni... Sarı-kırmızılılar, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü deplasmanda Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0 1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0 2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0 1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1 2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1 1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0-4 1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0-4 2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa 0-4 2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0 2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0 2018-2019 01.09.2018 Trabzonspor-Galatasaray 4-0

- En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0 1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT 7-1 1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray 1-7 1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3 1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7 2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0 2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1 2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1 1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2 1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5 2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0 2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5

- En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3 1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7 1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5-4 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4-5 2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6 2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor 6-3

- Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1987-1988 03.04.1988 Gençlerbirliği-Galatasaray 1-2 10.04.1988 Galatasaray-Altay 5-1 17.04.1988 Kocaelispor-Galatasaray 1-2 24.04.1988 Galatasaray-Samsunspor 3-0 30.04.1988 Galatasaray-Malatyaspor 3-1 08.05.1988 Denizlispor-Galatasaray 1-2 15.05.1988 Galatasaray-Karşıyaka 2-0 22.05.1988 Adana Demirspor-Galatasaray 0-5 29.05.1988 Galatasaray-Boluspor 1-0 1988-1989 21.08.1988 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 28.08.1988 Sakaryaspor-Galatasaray 1-3 04.09.1988 Galatasaray-Malatyaspor 6-0

- Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı. Sezon Tarih Maç Sonuç 2003-2004 13.03.2004 Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1 20.03.2004 Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2 26.03.2004 Samsunspor-Galatasaray 1-0 04.04.2004 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 10.04.2004 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0

- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu: Sezon Tarih Maç Sonuç 1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray 0-0 22.02.1970 Altınordu-Galatasaray 0-0 01.03.1970 Galatasaray-İstanbul 0-0 08.03.1970 Galatasaray-Vefa 2-0 22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0 29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor 2-0 12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0 19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

- Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13, 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor 0-0 10.05.1970 Galatasaray-Göztepe 0-0 17.05.1970 Altay-Galatasaray 1-0 24.05.1970 PTT-Galatasaray 1-0 27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0  (AA)

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