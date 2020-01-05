Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Guti'nin takımına gidiyor

Bonservisi elinde olan ve yeni bir kulüple anlaşmak isteyen Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria ile imza aşamasına geldi.

Fransız spor basınında yer alan haberlere göre; Nantes, Genoa, Le Havre, Espanyol, Lyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerilen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, istediği maaş ve 12 Mayıs 2019'dan beri futbol oynamamış olması nedeniyle kabul görmedi. Önerildiği her kulübün şüpheyle baktığı Hatem Ben Arfa için sadece Almeria oynatmaya ve risk almaya hazır oldcuğunu iletti.

TURKI EL-ŞEYH ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Hatem Ben Arfa'nın Almeria ile imza aşamasına geldiği ancak maaş şartlarında ufak pürüzler kaldığı kaydedildi. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden olan ve Etkinlikler Bakanlığı yapan Turki El-Şeyh'in Arap kökenli Hatem Ben Arfa'yı takımınad görmeyi özel olarak istediği kaydedildi.

ALMERIA'DA TANIDIK İSİMLER

Guti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'da daha önce Gençlerbirliği forması giyen Radosav Petrovic ile Galatasaray'dan kiralık olarak Valentine Ozornwafor'da forma giyiyor.

Almeria, İspanya 2. Ligi'nde 22 hafta sonunda 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

(Sporx)