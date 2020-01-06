Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Mor kulüp arıyor
Galatasaray'da Emre Mor'un teknik heyetten özel izin alarak takım arayışlarına başladığı öğrenildi.
Süper Lig'in ikinci yarısı için kamp çalışmalarını Florya'da sürdüren Galatasaray'da Emre Mor takım aramaya başladı. FutbolArena'nın 15 Aralık 2019'da duyurduğu ayrılık haberi sonrası Emre Mor resmi olarak kulüp aramaya başladı.
Teknik heyetten aldığı özel izinle antrenmanlara katılmayan Emre Mor'un kulüp aradığı ortaya çıktı. Sadece 5 ay içinde saha içi ve dışında gösterdiği performansla kredisini tüketen Emre Mor'a sarı kırmızılıların kulüp bulması ve transfer görüşmeleri yapması adına ekstra izin verdiği öğrenildi.
Ligin ikinci yarısı için Fatih Terim'in planlarında yer almayan Emre Mor, başta kulübü Celta Vigo'ya dönüş formülü olmak üzere ihtimalleri masaya yatırdığı belirtildi. Galatasaray kulübü de Emre Mor ile yollarını mali açıdan herhangi bir yük getirmeden ayrımak adına futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verdi.
Emre Mor, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 16 resmi maçta forma giydi ve skora hiç katkı yapamadı.
(Futbol Arena)
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