07 Kasım 2019 Perşembe 09:52:10 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:24:50
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Anderlecht yolunda!
Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı genç oyuncusu Yunus Akgün'e, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'in talip olduğu belirtildi.
Anderlecht yaz transfer döneminde de 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu almak istemiş ancak Galatasaray fiyatta anlaşamamıştı.
Belçika temsilcisinin Ocak ayındaki ara transferde Yunus'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı kaydedildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, bu sezon sadece 6 dakika a takım forması giydi. U19 takımıyla 9 maça çıkan yetenekli sağ kanat oyuncusu 4 gol attı.
(Star)
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