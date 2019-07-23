Galatasaray'ın Emre Mor transferinde ufak pürüzler kaldı
G.Saray, Emre’yi kiralamak için Celta Vigo ile büyük ölçüde anlaşsa da satın alma opsiyonu süreci uzatıyor.
Aslan'ın Emre Mor’daki planları bitmiş değil. Galatasaray, Emre’nin tapusuna sahip olan İspanyol ekibi Celta Vigo ile kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı ancak menajerlik şirketinin kriz çıkarmasıyla, iş yatmıştı. Sonrasında şirketten yetkili ağızlar, transferde sıkıntı çıkarmayacaklarını ifade etmişti. Şu anda Emre’nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması için bir çalışma var.
EMRE ÇOK İSTEKLİ
Celta, opsiyonda işi yokuşa sürse de Emre’nin G.Saray’da oynama aşkı, düğümü çözecek. Oyuncunun son paylaşımları da niyetini doğrular türden...
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan flaş karar: Gönderin gitsin
- Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama Fatih Terim, Tottenham forması giyen Wanyama'yı istedi
- İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
- Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getiriyor
- Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor