Galatasaray'ın Emre Mor transferinde ufak pürüzler kaldı

Aslan'ın Emre Mor’daki planları bitmiş değil. Galatasaray, Emre’nin tapusuna sahip olan İspanyol ekibi Celta Vigo ile kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı ancak menajerlik şirketinin kriz çıkarmasıyla, iş yatmıştı. Sonrasında şirketten yetkili ağızlar, transferde sıkıntı çıkarmayacaklarını ifade etmişti. Şu anda Emre’nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması için bir çalışma var.

EMRE ÇOK İSTEKLİ

Celta, opsiyonda işi yokuşa sürse de Emre’nin G.Saray’da oynama aşkı, düğümü çözecek. Oyuncunun son paylaşımları da niyetini doğrular türden...

(Akşam)