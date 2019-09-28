Galatasaray'ın derbide kilit ismi Nzonzi olacak

Aslan'da sürpriz karar... Fenerbahçe karşısında Galatasaray'da oyun kurucu rolünü Nzonzi üstlenecek. Yüksek pas isabetiyle dikkat çeken ve bu alanda ligin en iyilerinden biri olan Fransız futbolcu, savunmadan çıkışlarda Galatasaray'ın akınlarını başlatan ilk isim olacak.

Terim böylece Belhanda'yı geriden top çıkarmaktan ziyade, ilerideki üçlüye daha yakın tutarak, onun skor gücünü de arttırmayı hedefliyor. Nzonzi de oyun başlatırken Marcao ile Luyindama'nın arasına girerek ekstra bir pas istasyonu yaratmayı deneyecek.