Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi

Cimbom'un deplasman fobisi sürüyor... Yeni Malatya önünde çok önemli iki puan bırakan Galatasaray son iki sezonda dış sahada çıktığı 20 maçın yüzde 60'ında puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.

ASLAN, SERGEN'İ GEÇEMİYOR

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Sergen Yalçın'ın yönettiği takımlara karşı pek de şansı tutmuyor. Sergen Yalçın'ın takımlarına karşı oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, 2 de yenilgi aldı.