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15 Eylül 2019 Pazar 10:28:02 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 10:43:55

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi'nde A grubuna düşen ve PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, çarşamba günü ilk maçına çıkıyor. Peki Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 ile geçen Cimbom'un rakipleri kendi liglerinde ne yaptı?

GÜNEŞ

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçına odaklanan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri de haftayı kayıpsız geçti.

PSG ZORLANARAK KAZANDI

A Grubu'na ilk torbadan katılan Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı ligin zayıf ekiplerinden Strasbourg karşısında çok zorlandığı mücadeleyi son dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 galip tamamladı. Yıldız oyuncuları Cavani ve Mbappe'den sakatlıkları sebebiyle mahrum kalan PSG'de Neymar da uzun süre sonra ilk kez forma giydi. Başkent ekibi bu sonuçla 5. maçta 4. galibiyetini aldı ve liderliğe oturdu.

REAL MADRID KAZANMAYI HATIRLADI

Gruba ikinci torbadan katılan İspanyol devi Real Madrid de haftanın kazananlarından oldu. Fransız yıldızı Benzema'nın yıldızlaştığı maçta Levante'yi konuk eden Madrid, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında adeta şoka uğradı. Sezonun sürpriz ekiplerinden Levante, ikinci yarıda 2 gol bularak farkı 1'e indirdi. Son bölümlerin nefesleri kestiği maçta rakip kaleyi 25 şutla adeta bozguna uğratan Real Madrid, ikinci 45'te gol bulamasa da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ev sahibinin golleri Benzema (2) ve Casemiro'dan geldi.

MBAYE DIAGNE SAHNE ALDI

Gruptaki son takım olan Club Brugge ise deplasmanda Cercle Brugge'e konuk oldu. Maç boyu üstün oynayan Club Brugge, ilk yarım saatte bulduğu golle maçı rölantiye aldı. Konuk ekip 60. dakikada ikinci golü de bularak rahat bir nefes aldı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmasını bildi. Galatasaray'dan Belçika ekibine kiralık olarak giden Mbaye Diagne ise 10 numaralı formasıyla ilk maçına çıktı. Mücadelenin 87. dakikasında oyuna dahil olan Senegalli golcü yeni takımında siftah yapmış oldu.

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