29 Aralık 2019 Pazar 14:52:50 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 14:54:10
Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram
Ligin ilk yarısının son haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırladığı maçı 5-0'lık bir skorla kazandı. Galatasaray'da asistleriyle öne çıkan Ömer Bayram, bu maçta da güzel futbolunu bir asistle süsledi.
Cim-Bom'da ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram güzel futbolunu muhteşem bir asistle süsledi.
Müsabakaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de Ryan Babel'e 35-40 metrelik muhteşem bir pas attı.
Bu sezon ligde 5, toplamda 6. asistini yapan yıldız futbolcu, büyük alkış topladı.
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