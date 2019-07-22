Galatasaray'ın 11 Ağustos'ta karşılaşacağı Fiorentina'da Fatih Terim sevinci

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina ekibiyle 11 Ağustos Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı, İtalyan taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. 2000-2001 sezonunda Mor Menekşeler'i çalıştıran Fatih Terim'i çok seven İtalyan futbolseverlerin karşılaşmaya yoğun ilgi göstereceği kaydedildi.

GENÇLER 11'İ TAMAMLADI!

Avusturya kampına Florya damgasını vurdu. İşte Terim'in kampa aldığı 11 isim: İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Batuhan Şen, Berk Balaban ve Erencan Yardımcı.

FEGHOULI'YE TEBRİK YAĞMURU

2017 yılında Galatasaray'a geldiğinde kariyerinde hiç kupası olmayan Sofiane Feghouli son 15 ayda 4 şampiyonluk gördü. Galatasaray'daki iki Süper Lig zaferini Türkiye Kupası ile taçlandıran Feghouli, ülkesi Cezayir'le de Afrika Kupası'nı kazandı. Başta Fatih Terim olmak üzere takım arkadaşları, Cezayirli yıldızı tebrik etti.

(Sabah)