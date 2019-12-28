28 Aralık 2019 Cumartesi 11:21:06 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:24:56
Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike
Galatasaray'ın bugün Antalyaspor ile oynayacağı maçta 3 önemli ismi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Antalyaspor karşısına Galatasaray'dan üç oyuncu ceza sınırında çıkacak. Marcao, Belhanda ve Adem Büyük, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Sarı kırmızılı ekip, bir sonraki lig maçını devre arasının ardından İstanbul'da Denizlispor ile oynayacak.
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