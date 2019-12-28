Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike

Antalyaspor karşısına Galatasaray'dan üç oyuncu ceza sınırında çıkacak. Marcao, Belhanda ve Adem Büyük, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Sarı kırmızılı ekip, bir sonraki lig maçını devre arasının ardından İstanbul'da Denizlispor ile oynayacak.