26 Aralık 2019 Perşembe 15:11:53 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:23:01
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Kampa katılacak...
Galatasaray, Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yla anlaşma sağladı.
Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak. Başarılı oyuncu bu sezon TFF 1. Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 gol 2 asiste imza attı.
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