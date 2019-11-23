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23 Kasım 2019 Cumartesi 14:50:16 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 14:54:16

Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı.

Süper Lig'in geride kalan bölümündeki performansıyla beklentilerin uzağında kalan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Son dönemdeki skorer oyuncu eksikliğini tamamlamak için kadrosuna dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Rumen Florin Andone'yi dahil eden sarı-kırmızılı takım, sezonun geride kalan bölümünde skor anlamında istenilen mücadeleyi ortaya koyamadı.

Aşil tendonunda rahatsızlığı bulunan Falcao uzun süredir takımdan ayrı kalırken, Andone ise 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan müsabakada ciddi bir sakatlık geçirdi.

Adem Büyük ve Ryan Babel ile de hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 12 haftasında sadece 13 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı.

1981-1982 sezonundan sonra en kötüsü

Galatasaray, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü (10) 1981-1982'de atmıştı.

Galatasaray, aynı sürede en fazla golü (38) şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda kaydetmişti.

Son 9 sezonun en kötü başlangıcı

Galatasaray, Süper Lig'de puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 19 puan toplayabildi. Galatasaray en son, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede daha az puan kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu sezonda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadığı ilk 12 haftayı 16 puanla tamamlamıştı.

Önemli maçlarda galibiyeti de golü de yok

Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 önemli karşılaşmada galibiyet ele edemezken, gol atmayı da başaramadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e ise 1-0'lık skorlarla yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında PSG ve Real Madrid'e 1-0'lık sonuçlarla mağlup olan Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'e 6-0 kaybetti, Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

(AA)

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