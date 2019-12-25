25 Aralık 2019 Çarşamba 13:39:09 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:41:43
Galatasaray'dan Sinan Gümüş hamlesi
Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sinan Gümüş'ü kadroya katmak için harekete geçti.
Yerli kadrosunu güçlendirmek için Emre Mor'un yerine Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıklıoğlu'nun düşünen G.Saray'ın bir başka sürprizi ise Sinan Gümüş olacak. Genoa'da tutunamayan ve Torino maçından sonra kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün Galatasaray'a bedelsiz gelmek için haber yolladığı bildirildi.
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