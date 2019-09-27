Galatasaray'dan şaşırtan paylaşım: Hesabımız hacklendi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak dev derbi maçı öncesinde Instagram'da ortalığı karıştıran bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların Instagram hikaye kısmından, "Hesabımız hacklendi" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı neden yaptığı konusunda bir açıklama ise henüz gelmedi.