27 Eylül 2019 Cuma 17:09:39 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 17:11:21
Galatasaray'dan şaşırtan paylaşım: Hesabımız hacklendi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada hareketlilik yaşanıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak dev derbi maçı öncesinde Instagram'da ortalığı karıştıran bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların Instagram hikaye kısmından, "Hesabımız hacklendi" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı neden yaptığı konusunda bir açıklama ise henüz gelmedi.
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