Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcular ile ilgili flaş açıklama

  • Bist 100
    107365
  • Dolar
    5,7178
  • Euro
    6,3357
  • Altın
    270,6040
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı
Hatice Levent: Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum Hatice Levent: Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum
BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor
UNICEF Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin rapor yayımladı UNICEF Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin rapor yayımladı
6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu: Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu: Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz
BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor
Gürcistan'la Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nda iş birliği Gürcistan'la Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nda iş birliği
Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi
Rusya'dan Filistin açıklaması: ABD'nin Batı Şeria kararı uluslararası hukuki düzene zarar veriyor Rusya'dan Filistin açıklaması: ABD'nin Batı Şeria kararı uluslararası hukuki düzene zarar veriyor
İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı
Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanan KAİHL'li Rümeysa konuştu: Gururluyum Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanan KAİHL'li Rümeysa konuştu: Gururluyum
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe: 77 şüpheli gözaltına alındı FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe: 77 şüpheli gözaltına alındı
FKÖ: ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı FKÖ: ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı
İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı
TSPB Başkanı Dr. Keler: Ülkemizin temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiğimiz TSPB Başkanı Dr. Keler: Ülkemizin temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiğimiz
NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Hemfikir olduğumuz bir konu var NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Hemfikir olduğumuz bir konu var
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arıcan: OIS eğrisi oluşturmada son aşamaya gelindi Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arıcan: OIS eğrisi oluşturmada son aşamaya gelindi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona giriyor? Karlar Ülkesi 2 konusu ne? Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona giriyor? Karlar Ülkesi 2 konusu ne?
Doğalgaz faturalarınız fazla geliyorsa bu haberi okuyun: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak Doğalgaz faturalarınız fazla geliyorsa bu haberi okuyun: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
Rusya "Dünyada benzeri bulunmayan" tankın ilk partisini üretti Rusya "Dünyada benzeri bulunmayan" tankın ilk partisini üretti
Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcular ile ilgili flaş açıklama Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcular ile ilgili flaş açıklama
Türkiye'de geçici koruma altındakilere 5,8 milyon doz aşı uygulandı Türkiye'de geçici koruma altındakilere 5,8 milyon doz aşı uygulandı
FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 15:47:32 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:48:44

Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcular ile ilgili flaş açıklama

Galatasaray, Babel, Lemina, Luyindama ve Muslera ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Galatasaray, Babel, Lemina, Luyindama ve Muslera ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı.

İdmanın devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından 10’a beş sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları ve 5x5x5 dar alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul’a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama’nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncumuzun İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Takımdan ayrı özel program uygulanan oyuncularımızdan Şener Özbayraklı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı.

Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul’a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü kulübümüzde gerçekleştirecek.

Florin Andone, günü özel bir tedavi programı dâhilinde geçirdi.

Türkiye Milli Takımı kampından dönen Ömer Bayram, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Cezayir Milli Takımı ile dün akşam Botsvana’ya karşı forma giyen Sofiane Feghouli, idmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ