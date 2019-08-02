Galatasaray'dan orta sahaya Biglia hamlesi
Yeni transfer Jean Michael Seri’nin yanına aynı kalitede bir oyuncu daha transfer etmek isteyen Galatasaray’ın gündemine aldığı ismin Milan’da forma giyen Lucas Biglia olduğu öğrenildi.
Çizme basınına da yansıyan transferle ilgili olarak İtalyan kulübünün gözden çıkardığı 33 yaşındaki futbolcu için devreye giren Sarı-Kırmızılılar, tüm imkanları zorlayacak. Tecrübeli futbolcuyu bir başka Serie A ekibi Genoa’nın da istediği ve bu transfer için de 6 milyon euro gibi bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Cim-Bom’un da bu oyuncuyu almak için en az bu kadar rakamı gözden çıkarması gerekecek. Biglia geçen sezon Milan’da 19 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol attı, 1 asist yaptı.
(Star)
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