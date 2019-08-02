Galatasaray'dan orta sahaya Biglia hamlesi

Çizme basınına da yansıyan transferle ilgili olarak İtalyan kulübünün gözden çıkardığı 33 yaşındaki futbolcu için devreye giren Sarı-Kırmızılılar, tüm imkanları zorlayacak. Tecrübeli futbolcuyu bir başka Serie A ekibi Genoa’nın da istediği ve bu transfer için de 6 milyon euro gibi bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Cim-Bom’un da bu oyuncuyu almak için en az bu kadar rakamı gözden çıkarması gerekecek. Biglia geçen sezon Milan’da 19 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

(Star)