Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi

  • Bist 100
    107529
  • Dolar
    5,7166
  • Euro
    6,3313
  • Altın
    270,1230
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler! Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
U21 Milli Takımımız'da Vedat İnceefe istifaya davet ediliyor! U21 Milli Takımımız'da Vedat İnceefe istifaya davet ediliyor!
Fransa'da korkunç olay: Av köpekleri hamile kadını öldürdü Fransa'da korkunç olay: Av köpekleri hamile kadını öldürdü
Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi
Afganistan'da iki ABD askeri öldü Afganistan'da iki ABD askeri öldü
Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'daki "kiralık araç" şovu bitti, ihale yeniden açıldı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'daki "kiralık araç" şovu bitti, ihale yeniden açıldı
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı! Bin liranın altında emekli maaşı yok Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı! Bin liranın altında emekli maaşı yok
Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama
Anadolu Efes, Asvel deplasmanında galibiyetle döndü! Anadolu Efes, Asvel deplasmanında galibiyetle döndü!
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Ukrayna'da yeni iş kurdu Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Ukrayna'da yeni iş kurdu
Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine yollandı Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine yollandı
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Hakan Çalhanoğlu'ndan Bilg Gazetesi'ne tokat gibi cevap: Biz barıştan yanayız Hakan Çalhanoğlu'ndan Bilg Gazetesi'ne tokat gibi cevap: Biz barıştan yanayız
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı
Dolar güne hareketli başladı Dolar güne hareketli başladı
Asker selamı verdiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Yunanistan'da can güvenliğimiz yoktu Asker selamı verdiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Yunanistan'da can güvenliğimiz yoktu
Türkiye'ye saldırmıştı! Fransa lideri Macron'un acizliği ortaya çıktı Türkiye'ye saldırmıştı! Fransa lideri Macron'un acizliği ortaya çıktı
Vedat Muriqi, İtalya yolcusu! 'Transfer çok yakın' başlığıyla duyurdular Vedat Muriqi, İtalya yolcusu! 'Transfer çok yakın' başlığıyla duyurdular
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Dr. Serkan Yüksel: İstanbul’da finans alanında bir hikaye yaratmak istiyoruz Dr. Serkan Yüksel: İstanbul’da finans alanında bir hikaye yaratmak istiyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:12:57 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:38:31

Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi

Sağ bekte Mariano'dan memnun olmayan Galatasaray, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare için kapıyı çalacak.

Galatasaray, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer listesine aldı

Andorra'ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, sarı-kırmızılıların da iştahını kabarttı. Galatasaray'da yabancı kontenjanını da açmak için devre arasında Marino'nun gideceği planları yapılırken, Nazım Sangare'nin ocak ayında transfer olması için Antalyaspor'a teklif yapılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların son iki sezondaki performansı ile dikkat çeken Nazım Sangare'yi alarak takımdaki yerli kalitesini de yükseltmek istediği bildirildi.

Mariano'yu devre arasında 1.5-2 milyon euroya satmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım'ı transferini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar , bir taraftan sağ bek problemini çözecek, diğer yandan da kaliteli bir yerli futbolcu kazanacak. Böylelikle teknik kadronun eli rahatlayacak.

(Akşam)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ