Galatasaray'dan Malatyaspor maçında 3 karara itiraz
G.Saray, Ömer’e dirsek atan Chebake’nin kırmızı görmemesi, Andone’ye yapılan penaltının es geçilmesi ve Malatya’nın golünden önce faul kararının ters verildiği gerekçesiyle hakem Kardeşler’e tepki gösterdi.
STAR
ASLAN’DA Yeni Malatyaspor maçının ardından, isyan çıktı. Sarı-Kırmızılılar, hakem Arda Kardeşler’in 3 kritik pozisyonda yanlış karar verdiğini ve VAR odasında hakem Mete Kalkavan’ın da bu pozisyonlar için uyarıda bulunmadığını belirterek tepki gösterdi. İşte söz konusu pozisyonlar: 1- Chebake, 51’de Ömer’e dirsek attı, ancak kırmızı kart çıkmadı. 2- 61’de Farnolle, Andone’ye penaltı yaptı. Hakemler bu pozisyonu da es geçti. 3- Malatya’nın golünden önce faulü Galatasaraylı oyuncu değil, kambura yatan Malatyalı Guilherme yaptı.
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