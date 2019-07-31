Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'ya: 1 milyon Euro verelim git

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Geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya’dan apar topar transfer edilen ve eğer bu sezon takımda kalırsa Galatasaray’dan 2,6 milyon Euro alacak olan Kostas Mitroglou’nun hazırlık maçlarında umut vermemesi yönetimi kara kara düşündürmeye başladı.

"1 MİLYON EURO VERELİM GİT"

Bir ara Yunan devi Olympiakos’un talip olduğu fakat Mitroglou’nun yüksek maaşı sonrası transferinden vazgeçtiği tecrübeli golcü için Galatasaray yönetiminin ‘1 milyon Euro verelim git’ dediği belirtilirken, Kostas’ın bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Avusturya kampında 17 yaşındaki Erencan Yardımcı’dan daha az süre alan ve Fatih Terim tarafından kesinlikle kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki santraforun Abdurrahim Albayrak’la görüştüğü iddia edilirken, Albayrak’ın Mitroglou’na ‘Sana 1 milyon Euro verelim git ve başka bir takımla anlaş. Gideceğin kulüpte en kötü yıllık 1-1,5 milyon Euro alırsın, fazla bir kaybın olmaz’ teklifinde bulunduğu, oyuncunun ise şu ana kadar kendisini isteyen bir kulüp olmadığı için ayrılığa sıcak bakmadığı anlaşıldı.