26 Ekim 2019 Cumartesi 09:33:47 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:40:50
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na 6 milyon Euro
CALCİOMERCATO’DA yer alan habere göre; G.Saray, Hakan Çalhanoğlu için Milan’a 6 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.
AKŞAM
İtalyan ekibi, bu teklifi düşük bulduğu için kabul etmedi. Milan, devre arasında da milli futbolcuyu satabilir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Tecavüze uğradığını açıklayıp 3 gün sonra intihar etti... Mahkeme delil yetersizliğinden tahliye kararı verdi