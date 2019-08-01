01 Ağustos 2019 Perşembe 09:28:16 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:33:43
Galatasaray'dan Gary Cahill hamlesi
Bu sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılı takımın daha önce de transfer listesine aldığı Chelseali Gary Cahill için devreye girdiği öğrenildi.
The Sun Gazetesi, Sarı-Kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi için tüm imkanlarını zorladığını, hatta eski golcüsü Didier Drogba’yı da devreye soktuğunu yazdı. Cahill’in eski takım arkadaşı olan Drogba, İngiliz futbolcuya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatarak iknaya çalışıyor.
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