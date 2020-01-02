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02 Ocak 2020 Perşembe 09:33:40 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 09:57:03

Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi

Bir yandan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan Avrupa’nın potansiyelli forvet oyuncularını araştırıyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde bu sezon 19 maçta 17 gol atan Tino Kadewere’yi gözüne kestirdi.

Galatasaray’ın forvet arayışları sessiz sedasız devam ediyor. Devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’ın, Avrupa’daki genç ve potansiyelli golcüleri araştırdığı öğrenildi. Galatasaray bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması giyen 23 yaşındaki santrfor Tino Kadewere’yi gözüne kestirmiş durumda. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında 17 kez fileleri havalandıran 1.83 boyundaki Zimbabwe’li futbolcunun, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için çalışmaların başladığı belirtiliyor. Kadewere’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmelerde, Galatasaray’a transfer olup bir üst seviyede sahne alma fikrine son derece sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

4-4-2 sistemine dönülebilir

Bir taraftan Falcao’nun devre arasında fizik kondisyon seviyesini toparlamasını bekleyen, diğer taraftan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, olası bir Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine geri dönebilir. Teknik patron Fatih Terim, kalabalık bir forvet hattıyla, alternatifi bol bir oyun sistemi kullanabileceğini düşünüyor. Galatasaray ile Le Havre arasında görüşmeler de bu hafta itibarıyla başlayacak.

(Fanatik)

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