Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao açıklaması

A Spor'un duyurduğu habere göre Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce şu ifadeleri kullandı:

"Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız. Oyuncunun da istemesi lazım. Takım içinde aynı durumda olup da oynayan oyuncular var...”

YALANLAMA GELDİ

Yener Ince yaptığı açıklamayla bu sözleri yalanladı. Ince yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir açıklamam olmadı. Bu tarz açıklamalar kulübün resmi organlarından yapılır." ifadelerini kullandı