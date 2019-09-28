28 Eylül 2019 Cumartesi 17:16:25 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:18:07
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye karşı 5 gollü galibiyet
U19 Elit Gelişim Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.
U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tam 7 golün atıldığı maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti ve derbiden 3 puan ile ayrıldı.
Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 37, 45, 64. dakikalarda stoper oyuncusu Ercan Şirin, 58. dakikada Mustafa Fettahoğlu ve 65. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti.
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