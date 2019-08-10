Galatasaray'dan Falcao'ya tarihi imza töreni

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini sonlandırmasına saatler kaldı. Dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı oyuncunun transfer görüşmelerinde kilit rol oynayan menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya uçtu. İkili pazarlıkları sürdürürken işin İstanbul ayağında da hummalı bir çalışma var. Sarı kırmızılı yönetim, gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor.

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Cimbom, Monaco'nun dünyaca ünlü futbolcusunu renklerine bağlayabilirse, imzayı da statta attırmayı planlıyor. Böylece Falcao, 50 bin kişi önünde resmen Galatasaraylı olacak. Daha önce kritik maçlardan önce idmanlarını taraftara açan Aslan, Falcao'nun imzası için de benzer bir organizasyon planlıyor.

(Fotomaç)