Galatasaray'dan Falcao için sakatlık açıklaması

Son olarak 1 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain mücadelesinde Galatasaray formasını giyebilen Radamel Falcao için kulüpten bir kötü haber daha geldi.

Uzun bir süredir sakatlığının tedavisi için İspanya'nın Madrid şehrinde tedavi gören Falcao, nihayet İstanbul'a dönmüştü. Ancak kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu buradaki tedavisinin ardından 19 Kasım Salı günü yeniden Madrid'e tedavi görmeye gidecek. 1 hafta kadar Madrid şehrinde tedavi görecek olan oyuncunun 26 Kasım'dan sonra İstanbul'a gelerek yeniden tedavisine devam edilecek.

Böylece en az 1 Aralık'a kadar sahalara dönmesi beklenmeyen Falcao'nun ligdeki Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçlarında forma giyme ihtimali bulunmazken, Trabzonspor deplasmanına da yetişmesi beklenmiyor.

İŞTE KAÇIRDIĞI MAÇLAR

1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçına çıkarak son kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçiren Radamel Falcao, bu tarihten itibaren Galatasaray'ın Gençlerbirliği (B), Sivasspor (G), Real Madrid (M), Beşiktaş (M), Çaykur Rizespor (G), Real Madrid (M) ve Gaziantep FK (G) maçlarında forma giyememişti. Tam 7 karşılaşmayı kaçıran Kolombiyalı yıldızın Başakşehir, Club Brugge ve Trabzonspor maçlarıyla birlikte üst üste 10 maçı kaçıracağı hesaplanıyor.

YAPILAN AÇIKLAMA

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek.