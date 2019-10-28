Galatasaray'dan Falcao açıklaması geldi

Galatasaray, Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildiğini ve sahaya dönüşüne, günlük yapılan değerlendirmeler neticesinde karar verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana core stabilizasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde pasa yönelik dar alan oyunu oynandı.

Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.

Takımımız, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek."