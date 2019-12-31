Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in alacakları mevcut yönetimin elini kolunu bağlarken sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir formül bulundu.

Dursun Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.

Yönetim, futbol takımına da ikinci yarı başlamadan 10 milyon Euro birikmiş alacağını ödeyecek.

(Sabah)