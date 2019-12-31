Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Dursun Özbek ve futbol takımına toplamda 17,5 milyon euroluk ödeme yapmak için harekete geçti.
Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in alacakları mevcut yönetimin elini kolunu bağlarken sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir formül bulundu.
Dursun Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.
Yönetim, futbol takımına da ikinci yarı başlamadan 10 milyon Euro birikmiş alacağını ödeyecek.
(Sabah)
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