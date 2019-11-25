Galatasaray'dan çifte transfer bombası

  • Bist 100
    107756
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2938
  • Altın
    269,7310
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı
Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu? Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?
Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
S-400 testleri mi başlıyor? S-400 testleri mi başlıyor?
İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi
2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı! 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı!
Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu
Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi
Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım
Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı
Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin
İzmir'de korkutan yangın İzmir'de korkutan yangın
İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi
Banka masraflarına fren geliyor Banka masraflarına fren geliyor
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama sayfası VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama sayfası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:30:20 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:31:33

Galatasaray'dan çifte transfer bombası

Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından Galatasaray’da stoper transferine öncelik verildi. Fatih hoca, Kaan Ayhan’ı istedi.

Cim Bom’un listesindeki Kenan Karaman’la Fortuna Düsseldorf’ta beraber oynayan milli stoper için Almanya’ya çıkarma yapılacak. Bir süredir Kenan konusunda aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Kaan’ı da ekleyip Düsseldorf’a paket teklif sunacak. Takımdaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray, iki gurbetçi için Ocak’ta kesenin ağzını açacak.
 
Henry Onyekuru transferinde geri sayıma geçen ve devre arasında eski yıldızını renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray’da, sıra geldi yerli operasyonuna... Luyindama’nın çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper transferine öncelik verildi. Teknik direktör Fatih Terim, hata yapma lükslerinin olmadığını belirtip, nokta atışı bir takviye istedi. A Milli Takım’dan eski öğrencisi Kaan Ayhan’ın ismini veren İmparator, “Şartları sonuna kadar zorlayalım” dedi. Hali hazırda bir süredir Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile temasta olan Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, aynı takımın diğer gurbetçi oyuncusu Kaan’ı da ekleyip, Almanlar’a paket teklif sunacak.
 
Bütçe Belhanda’dan...
 
Önümüzdeki haftalarda Düsseldorf’a çıkarma yapacak Galatasaray, iki milli yıldız için kesenin ağzını açacak. Ocak ayında Belhanda’yı 10-15 milyon Euro arası bir rakama Arap takımlarına satmaya hazırlanan Cim Bom, bu paranın büyük bölümünü Kenan ile Kaan için harcayacak. Fatih hocanın bu oyuncularda ısrarcı olmasının nedeni, hem takımdaki yerli kalitesini artırmak hem de önümüzdeki sezonlarda azaltılacak yabancı sayısına erkenden adapte olmak.
 
‘Bir gün Türkiye’de oynamak isterim’
 
A Milli Takımımız’ın son oynadığı Andorra maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan’a, Türkiye’ye gelmek isteyip istemediği sorulmuştu. Kaan, “Her gurbetçi oyuncu gibi bir gün ülkemde forma giymek isterim” cevabını vermişti. Daha önce Schalke 04’te oynadığı dönemde Galatasaray’ın teklifine sıcak bakmayan 25 yaşındaki stoper, bu kez gelmeye hazır.
 
Fanatik

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ