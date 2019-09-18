Galatasaray'dan 17 yıl sonra bir ilk
Galatasaray, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta kalesini gole kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu Club Brugge deplasmanında açan Galatasaray, Belçika ekibiyle yenişemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Turnuvaya golsüz beraberlikle ve bir puanla başlayan Galatasaray, 17 yıl sonra bir ilke de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, tam 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta gol yemedi.
18 Eylül 2002'de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip o günden bu yana Devler Ligi'nde oynadığı hiçbir deplasman maçında kalesini gole kapatamadı.
Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray, 17 yıl sonra kalesini gole kapatmış oldu.
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