Galatasaray'dan 16'lık Kazımcan yatırımı

GÜNEŞ

GELECEĞE yatırım yapmak için kolları sıvayan Aslan, Altay’ın 16 yaşındaki milli futbolcusu Kazımcan Karataş’ın peşine düştü. Gelecek vadeden forvet için İzmir ekibiyle temas kuran Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncuyu genç takıma transfer etmek istiyor. G.Saray ilgisini doğrulayan Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, “Kazımcan 2003 doğumlu, şut becerisi yüksek, oyun zekası iyi, fiziksel gelişimi iyi seyreden bir oyuncumuz. G.Saray teklifini yaptı. Önümüzdeki hafta değerlendireceğiz” dedi.