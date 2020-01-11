Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif gelmemesi tüm planları altüst etti

Faslı oyuncunun ilk yarıdaki performansı bekleneni veremezken satış listesine koyulsa da yine alıcı çıkmadı. Yılda 4 milyon Euro'ya yakın kazanan Belhanda, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan beklediği 5 milyon Euro'luk teklifi alamadı.

Faslı oyuncuyu 5 milyon euro bonservis bedeliyle satmaya hazır olan Galatasaray'ın kapısını çalan olmadı.

Oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, Belhanda'ya bel bağlamıştı.