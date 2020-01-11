11 Ocak 2020 Cumartesi 10:27:30 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 10:31:02
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif gelmemesi tüm planları altüst etti
Yabancı sayısını düşürmek için yoğun mesai harcayan yönetimin gözü kulağı Belhanda'da.
Faslı oyuncunun ilk yarıdaki performansı bekleneni veremezken satış listesine koyulsa da yine alıcı çıkmadı. Yılda 4 milyon Euro'ya yakın kazanan Belhanda, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan beklediği 5 milyon Euro'luk teklifi alamadı.
Faslı oyuncuyu 5 milyon euro bonservis bedeliyle satmaya hazır olan Galatasaray'ın kapısını çalan olmadı.
Oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, Belhanda'ya bel bağlamıştı.
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