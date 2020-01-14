14 Ocak 2020 Salı 09:13:53 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 09:46:57
Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna ile anlaşmak üzere
Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalyan ekiplerinden Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında. Sarı-Kırmızılılar’ın Inter’den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.
(Fanatik)
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