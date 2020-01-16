Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi, Denizlispor maçında sahada olacak

Galatasaray’ın yeni transferlerinden müjdeli haber... Marcelo Saracchi ile Jesse Sekidika, lisansları yetişmediği için dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmadı. Gözler Süper Lig’deki Denizlispor karşılaşmasına çevrilirken, iki oyuncunun da lisans sorununun halledileceği öğrenildi.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan yeni isimleri TFF listesine kaydettirmek için, mevcut oyunculardan feragat etmesi gereken Galatasaray’da; Mariano, Nagatomo ve Nzonzi’nin dışarıda bırakılacağı belirtiliyor. Böylece iki oyuncunun da Denizlispor maçında oynamaları için bir engel kalmayacak.

Onyekuru da listeye giriyor

Sıtma hastalığını yenen ve hafta sonunda taburcu olması beklenen Onyekuru da, önümüzdeki hafta itibarıyla listeye dahil edilecek. Bu doğrultuda Andone’nin sözleşmesinin dondurulması gündemde. Transfer çalışmalarındaki gelişmelere göre konu hakkındaki son karar önümüzdeki günlerde verilecek.

(Fanatik)