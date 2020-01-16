Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi, Denizlispor maçında sahada olacak
Lisansları yetişmeyen Jesse Sekidika ve Saracchi, dün akşamki kupa maçının kadrosuna alınmazken, pazar günü ligdeki Denizlispor sınavı öncesi müjdeli haber geldi. İki oyuncu da zorlu mücadelede oynayabilecek.
Galatasaray’ın yeni transferlerinden müjdeli haber... Marcelo Saracchi ile Jesse Sekidika, lisansları yetişmediği için dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmadı. Gözler Süper Lig’deki Denizlispor karşılaşmasına çevrilirken, iki oyuncunun da lisans sorununun halledileceği öğrenildi.
Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan yeni isimleri TFF listesine kaydettirmek için, mevcut oyunculardan feragat etmesi gereken Galatasaray’da; Mariano, Nagatomo ve Nzonzi’nin dışarıda bırakılacağı belirtiliyor. Böylece iki oyuncunun da Denizlispor maçında oynamaları için bir engel kalmayacak.
Onyekuru da listeye giriyor
Sıtma hastalığını yenen ve hafta sonunda taburcu olması beklenen Onyekuru da, önümüzdeki hafta itibarıyla listeye dahil edilecek. Bu doğrultuda Andone’nin sözleşmesinin dondurulması gündemde. Transfer çalışmalarındaki gelişmelere göre konu hakkındaki son karar önümüzdeki günlerde verilecek.
(Fanatik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshedildiğini açıkladı
- Guilherme'nin menajeri açıkladı: TFF'nin harcama limiti serbebiyle Beşiktaş'a transfer gerçekleşmedi
- Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!
- Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor