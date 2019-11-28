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28 Kasım 2019 Perşembe 09:40:55 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:42:37

Galatasaray'da yeni hedef Durmisi

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Ligde son olarak evinde Başakşehir'e karşı kaybeden ve 41 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından itibaren her fırsatta ocak ayını işaret etmesi sonrası transfer çalışmalarına hız verildi.

Teknik heyet ile birlikte sıkı bir çalışma içerisine giren tecrübeli teknik adamın önceliği ise sol bek, stoper ve orta saha transferleri... Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için girişimlere başladı.

YENİ HEDEF DURMISI

Ocak ayında sol beki Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlayan ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Riza Durmisi'nin transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Lazio'da kadroda düşünülmeyen Danimarkalı sol beki kiralamak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yönetimin adı yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile anılan Durmisi için nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde Lazio'lu yetkililerle resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. 

F.BAHÇE'Yİ DUYURMUŞTU!

Durmisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin kulübüyle görüştüğünü belirtmişti. 

RIZA DURMISI KİMDİR?

8 Ocak 1994 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Riza Durmisi, futbol kariyerine ülkesinin Bröndby IF takımında başladı. 2016 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Bröndby IF'den Real Betis'e transfer olan Durmisi, İspanyol ekibinde gösterdiği etkili performansla geçtiğimiz sezon başında 7.5 milyon Euro bedelle Lazio'nun yolunu tuttu. 

Geçen sezon İtalyan ekibinde 19 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, 1 asist kaydetti.  Kariyerinde ise 180 maçta boy gösteren Danimarkalı futbolcu, 10 gol ve 19 asistlik bir performans sergiledi. 

Lazio ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Durmisi'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

(Fotomaç)

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