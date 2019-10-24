24 Ekim 2019 Perşembe 09:49:31 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:51:43
Galatasaray'da tüm gözle Luyindama'ya çevrildi!
Galatasaray'da geride kalan 3 Şampiyonlar Ligi maçında kaleci Muslera ile birlikte vasatı aşan diğer oyuncu Christian Luyindama oldu.
İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Demokratik Kongolu stoper, devre arasında para edecek tek isim olarak görülüyor. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak G.Saray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak. Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.
(Sabah)
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