Galatasaray'da transferleri kimin yaptığı tartışılıyor!
Fatih Terim’in, "Anlatamayacağım şeyler var" sözlerinden sonra bu seneki transfer planlamasından pek de hoşnut olmadığı iddia edildi. Ara transfer dönemini de bu yüzden işaret ettiği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı sonrasında, “Anlatamayacağım şeyler var. Ocak ayına kadar bu futbolcularla devam etmek zorundayız. Onlara hem mental hem de fiziken ihtiyacımız var” demişti. “Anlatamayacağım şeyler var” cümlesinin ardından transferleri yönetimin yaptığı ve Terim’in ilk tercihi olan isimler yerine listenin altındakilerin takıma alındığı iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcı ise ocak ayında bunu düzeltmek istiyor. Yapılan transferlerin tamamında hocanın “1 numaralı” isteklerinin yerine getirilmediği konuşuluyor. Hatta hiç hesapta olmayan bazı futbolcuların da takıma dahil edildiği belirtildi. Fatih Terim’in ara transfer döneminde birçok isimle yolları ayırıp, kendi istediği futbolcuları kadroya katması bekleniyor. Bu konuda konuşamamasının sebebi ise yönetimle arasını bozmak istememesi... Terim daha önce de, “Biraz da konuşmayanlar konuşsun” demiş ve ortalık bir anda gerilmişti.
(Akşam)
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