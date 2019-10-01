Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı

  • Bist 100
    104860
  • Dolar
    5,6828
  • Euro
    6,1890
  • Altın
    269,4340
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Netflix'ten bir skandal daha! Netflix'ten bir skandal daha!
Kış operasyonlarının planlaması yapıldı! Kış operasyonlarının planlaması yapıldı!
'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor
Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma
Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı
Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor
Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle
Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı
Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü Ümraniye'de hurdacının feci ölümü
KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak
Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu
Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı
Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 09:37:17 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 09:48:02

Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı

Transfer sezonunu hareketli geçiren Galatasaray'da kadroya katılan oyuncuların fizik durumları ve kaliteleri sorgulanmaya başlandı.

TM Dijital Haber Merkezi

6.haftası geride kalan Süper Lig’de sadece 9 puan toplayan Galatasaray’da fizik kapasitesi yetersiz olan oyuncuların yanı sıra formsuz futbolcuların çokluğu Fatih Terim’i köşeye sıkıştırdı.

TAKIMIN YARISI HAZIR DEĞİL DİĞER YARISI FORMSUZ

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Terim’i kara kara düşünmeye sevk etti. Galatasaray’da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

'TRANSFER ETTİĞİMİZ FUTBOLCULARIN KARİYERLERİ HEP DÜŞÜŞTE'

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi. Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i topa tuttuğu öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin "Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu" görüşünü savundukları belirtildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ