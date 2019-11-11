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11 Kasım 2019 Pazartesi 14:17:27 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 14:23:22

Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Erken seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Metin Öztürk'ün başkan adaylığı için kolları sıvadığı belirtildi

TM Dijital Haber Merkezi

Mali açıdan ibra edilmesine rağmen idari açıdan ibra edilmeyen ve böylece seçim atmosferine giren Galatasaray'da kulisler yeniden hareketlenirken, mahkemenin ibrasızlık kararını onaylaması halinde yeniden adaylığını koyamayacak olan Mustafa Cengiz hukukçularla yoğun bir mesai içerisine girdi.

METİN ÖZTÜRK NABIZ YOKLUYOR

Erken seçime gidecek olan Galatasaray’da şimdiden 3 başkan adayının ön plana çıktığı görülürken Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve Eşref Hamamcıoğlu’nun haricinde Metin Öztürk’ün de kolları sıvaması camiada yeni bir heyecan yarattı. Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek’in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz’e kaybeden Öztürk’ün şimdiden nabız yokladığı belirtilirken tecrübeli yöneticinin 24 Mart’ta gerçekleştirilen Genel Kurulda “Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim” sözleriyle dikkat çekmişti.

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