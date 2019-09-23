Galatasaray'da Seri lige golle geri döndü
Galatasaray’da Konya maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden 2 maç ceza alan Fildişi Sahilli oyuncu, Yeni Malatya deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkarken, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü de attı.
STAR
CİM-BOM’DA Jean Michael Seri’den mühiş dönüş. Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başında Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, ligin ikinci haftasında Türk Telekom’da oynanan 1-1’lik Konya mücadelesinin 75. dakikasında gördüğü kırmızı kart yüzünden 2 maç ceza almıştı. Ligde 2 hafta aradan sonra oynama şansı bulan Seri, Yeni Malatya önünde 23. dakikada kafayla topu ağlara yollayarak, sarı-kırmızıllı formayla ilk golü attı. Fildişi Sahilli, Akhisar ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde asist yapmıştı.
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