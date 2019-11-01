01 Kasım 2019 Cuma 22:40:41 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 22:41:25
Galatasaray'da sakatlanan Şener Özbayraklı maça devam edemedi
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlandı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'a bir oyuncusundan kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi.
Yürüyerek oyundan çıkan Şener'in yerine Mariano oyuna dahil oldu.
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