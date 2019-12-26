Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü

FATİH Terim’in raporu doğrultusunda ocak ayında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray’da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Leipzig’in 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralayarak sol bek sorununu çözen Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferinde de girişimlerini hızlandırdı. CimBom, Antalyaspor forması altında başarılı bir ilk yarı geçiren Nazım Sangere’yi kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncu Galatasaray’dan gelen teklife de sıcak bakıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor. Nazım Sangare’nin kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Antalyaspor, CimBom’dan bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu sorunu Mariano’yu satarak çözmeyi planlıyor. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla ülkesinden bazı takımlar ilgileniyor. Bu satıştan gelecek sıcak para ile Sangare transferinin bitirilmesi düşünülüyor. Yönetim, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon 16 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

MARİANO VE NAGATOMO GİDİYOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sangare ve Saracchi transferleriyle ligin ikinci yarısına yeni iki bek kanatlarıyla başlamak istiyor. Sağda Mariano ve solda Nagatomo bu sezon Terim’in istediği performansı bir türlü sergilemedi. Terim, zaman zaman sağda Şener’e solda ise Emre Taşdemir’e görev verdi. Ancak bu iki oyuncu da istenen seviyede değildi. Sezon başında kadro dışı kalan sol bek Linnes de geri dönecek. Terim’in Linnes’e başka mevkillerde de görev vermesi bekleniyor.

(Akşam)